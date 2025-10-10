Riforma fiscale, sindacati in trincea: "La nostra protesta va avanti"

"Non ci fermiamo". I sindacati promettono di continuare a dare battaglia alla riforma fiscale. Riforma che ieri ha incassato il via libera in Commissione Finanze. "A oggi – dicono in coro Cdls, Csdl e Usl – nonostante le rassicurazioni, non ci è arrivata alcuna convocazione, per cui non siamo in grado di riferire in merito alla veridicità delle affermazioni di governo e maggioranza rispetto alla volontà di tenere conto delle rivendicazioni sindacali, fortemente sostenute da migliaia di persone in occasione dei due recenti scioperi generali". Da qui la scelta di non fermarsi. "Stiamo predisponendo nuove iniziative di protesta e sensibilizzazione". A partire da oggi. Alle 15 i quadri sindacali sono stati convocati a Domagnano, in occasione dell’evento organizzato dall’Associazione San Marino-Italia che vede tra i relatori l’ambasciatore Fabrizio Colaceci, i segretari di Stato Beccari e Belluzzi e diversi parlamentari italiani di maggioranza e opposizione, "con i quali – dicono dai sindacati – abbiamo chiesto di interloquire al termine del dibattito. È importante comprendere quale tipo di reazioni politiche scatenerà la riforma Igr, dopo che sul fronte italiano ai lavoratori frontalieri le imposte sono state ridotte attraverso l’innalzamento delle franchigia a 10.000 euro. Mentre a San Marino le tasse verrebbero aumentate, con un particolare accanimento proprio sui residenti in Italia, vanificando così i benefici ottenuti nel Belpaese". Sempre alla sala Montelupo di Domagnano, lunedì, alle 20.30, i sindacati hanno organizzato un nuovo dibattito pubblico con le forze politiche di maggioranza e vari ospiti. "Lavoratori, pensionati e tutti gli altri cittadini sono invitati a partecipare a entrambe le iniziative", è l’appello dei sindacati.