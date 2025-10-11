"Riformare un sistema per migliorare il lavoro"

È iniziato ieri, al Palacongressi di Rimini, il 126° ‘Congresso nazionale dei medici di medicina interna’ organizzato dalla Società italiana di medicina interna (Simi). L’evento, che si concluderà domani, ha come focus la medicina interna, il suo rapporto tra ospedale, territorio e il percorso assistenziale. Il settore – secondo quanto dichiara il Simi – deve attuare una trasformazione necessaria. L’obiettivo? Migliorare il processo di dimissione dei pazienti dagli ospedali, rafforzando l’assistenza domiciliare, riducendo le riammissioni e assicurando un supporto continuo.

"Il messaggio è di trasversalità e connessione – spiega Nicola Montano, presidente Simi –, questi sono gli unici strumenti per affrontare criticità che non vanno risolte solo investendo più risorse, ma con una ri-formazione". Rimini, lo si è visto in questi anni, è un territorio che ha saputo reagire alle emergenze – dalle pandemie alle alluvioni –, ma la verità è ben più complessa e tutt’altro che locale. Continua Montano: "Il problema non si risolve pensando solo al pronto soccorso. Le medicine interne, che sono la spina dorsale del settore, raccolgono il 70% dei malati, ma il 25% di letti è occupato da persone che – dopo la ripresa – rimangono lì, bloccando la mobilità del percorso di riabilitazione".

A questo punto c’è solo una cosa da fare: comunicare. "Il progetto si può mettere in atto solo se i vari attori coinvolti nel sistema ospedale dialogano insieme. Il paziente va educato a non correre in ospedale al primo inconveniente e – allo stesso tempo – il settore va formato verso un maggior scambio reciproco. In Italia abbiamo 1.052 unità mediche, sparse ventuno sistemi sanitari che funzionano in modi autonomi e diversi. Dobbiamo prendere il meglio di ogni sistema e integrarlo agli altri". Si tratta di uno scambio interno che, se attuato nelle giuste modalità, comporta un vantaggio a tutti. Infine l’appello, sempre di Montano, alle nuove generazioni: "Abbiamo un bisogno disperato di medici. Per questo dobbiamo rendere più attrattiva la professione. La ‘Scuola di specialità di medicina generale’ potrebbe essere uno stimolo". A fare da cornice al tema, due riconoscimenti importanti, consegnati durante il congresso: il ‘Simi international award 2025’ - consegnato a Michael Marmont, noto per il suo lavoro su salute e disuguaglianze sanitarie – e il ‘Premio solidarietà’ - attribuito a Medicins sans frontiers.

Andriy Sberlati