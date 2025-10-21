La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
CronacaRifugi climatici e giardini della pioggia contro i picchi di calore
21 ott 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Rifugi climatici e giardini della pioggia contro i picchi di calore

Rifugi climatici e giardini della pioggia contro i picchi di calore

‘Rifugi climatici’ per resistere all’aumento delle temperature in estate. Ed anche ‘green bond’ per trovare le risorse finanziare con cui...

Alberi e spazi verdi come scudi naturali contro il caldo: il Piano del verde punta su. rifugi climatici e foreste urbane per rendere la città più fresca

Alberi e spazi verdi come scudi naturali contro il caldo: il Piano del verde punta su. rifugi climatici e foreste urbane per rendere la città più fresca

Per approfondire:

‘Rifugi climatici’ per resistere all’aumento delle temperature in estate. Ed anche ‘green bond’ per trovare le risorse finanziare con cui far partire nuovi progetti in città. Sono tutte soluzioni contenute nel Piano del verde. Il documento arriverà in consiglio comunale dopo essere già stato approvato in giunta. Uno degli obiettivi principali è quello di modificare la città per renderla più resiliente all’aumento delle temperature che si stanno registrando, con picchi in estate per lunghi periodi.

Tra le principali azioni del Piano c’è la desigillazione, ovvero la rimozione di superfici artificiali impermeabili come asfalto o cemento nelle aree urbane. Togliere la superficie bituminosa o cementizia da parcheggi, marciapiedi e piazze, ripristinando il suolo naturale o crearne uno nuovo con materiali permeabili, aiuta ad abbassare la temperatura. Il Comune lo sta già facendo nelle nuove opere, ma ora la sfida è rigenerare il resto della città, ciò che è già ostruito. Così facendo non solo si elimina una superficie capace di ‘intrappolare’ il calore e renderlo in un lungo lasso di tempo, ma aumenta la capacità del terreno di assorbire l’acqua piovana, riducendo il rischio di allagamenti. Con una sola azione si abbassa la temperatura media e si limitano gli allagamenti.

Le azioni del Piano non si limitano alla desigillazione. Sono diversi i unti cardine del documento, e prendono in considerazione anche li privato perché ben il 60% del patrimonio arboreo cittadino è nelle proprietà private. Nel Piano si parla di ‘rifugi climatici’, ovvero aree pensate per dare refrigerio nelle giornate più calde. Ma le possibilità sono diverse, partendo dai giardini delle piogge e arrivando ai tetti verdi e pavimentazioni drenanti. Chiaramente andranno ampliate le aree verdi nei quartieri. Il patrimonio arboreo andrà valorizzato e saranno promosse le foreste urbane resilienti e la connessione di parchi, boschi urbani e periurbani, corridoi ecologici e parchi fluviali, per creare una rete verde e blu interconnessa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata