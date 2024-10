Rifugio alluvionato nel Riminese: salvati 55 cani dal fango

Rimini, 26 ottobre 2024 – Infreddoliti, bagnati e in mezzo al fango: così gli attivisti della Lav (Lega Anti Vivisezione) hanno trovato ieri i 55 cani che vivevano in un rifugio colpito dall’alluvione. Sono stati i responsabili del riparo per animali “La casa selvatica” a Sant’Agata Feltria, colpito dall’alluvione per la quarta volta in due anni, a chiedere l’intervento dei volontari per l’evacuazione della struttura. Sul posto anche un’ambulanza veterinaria per aiutare gli animali più fragili fra cui Poldo, un cane anziano di grossa taglia che con l’acqua e il fango aveva iniziato ad avere problemi alle zampe e a sentire dolore.

Fra i 55 cani evacuati dalla LAV c'è anche Poldo

L’associazione Lav, oltre a disporre di un’unità di emergenza impiegata nelle situazioni di crisi come l’alluvione, è impegnata nella promozione dei diritti degli animali. Il loro impegno si manifesta su più fronti, dalla sensibilizzazione pubblica alle attività pratiche dirette a aiutare gli animali in difficoltà.