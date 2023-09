Riggio vince il campionato di poetry slam

La poeta siciliana Gloria Riggio ha vinto il campionato di poetry slam della Lega Italiana di Poetry Slam, la prima donna in Italia a conquistare questo titolo. Le finali italiane si sono svolte a Rimini, organizzate da ViviDiversi nella cornice del Cinema Fulgor, trasformato in teatro per l’occasione. Gloria Riggio è performer, poeta e studentessa presso l’Università degli studi di Trento dove vive e frequenta la facoltà di Studi storici e filologico-letterari. Al secondo posto Gabriele Ratano e al terzo posto Antonio Amadeus Pinnetti.