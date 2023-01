Rilanciare il turismo in ventisei punti

Ventisei punti per rilanciare il turismo. È il documento che il Partito democratico ha approvato in direzione, destinato ad alimentare la discussione in seno alla coalizione e l’elaborazione del ‘Piano strategico del turismo’ "che l’amministrazione ha in itinere". Si va dal riutilizzo delle strutture fuori mercato per il residenziale riservato al personale degli hotel alla costituzione di una "struttura organizzativa in grado di commercializzare tutte le nostre risorse". Sempre in tema di lavoro e attività turistiche, i dem chiedono un’attenzione forte al mondo del lavoro, alla corretta retribuzione, all’orario e alla professionalità oltre a creare "momenti di interazione con gli istituti che si occupano della formazione del personale in campo turistico, alberghiero e ricettivo, per avere sempre a portata di mano le migliori professionalità". Ci sono poi richiami al rilancio delle aree di confine: quella sud per il termalismo, fitness e famiglie, mentre quella a nord verrebbe destinata "agli sport legati al mare e alla spiaggia". Il riutilizzo delle ex colonie è un altro elemento su cui il Partito chiede un impegno forte. Altro tema è l’imposta di soggiorno. Il Pd chiede che "venga utilizzata adeguatamente investita a beneficio dei turisti". Anche se il tema può apparire sovracomunale, il raggiungimento della località diventa fondamentale ed è per questo che il partito chiede interventi sulla viabilità e un rilancio dello scalo aeroportuale. Tra i 26 punti anche la città sicura, le varie tipologie di turismi (famiglie, giovani e altro ancora), la promocommercializzazione e la politica degli eventi.