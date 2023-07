Rilancio della darsena "Servono eventi nella grande piazza e spazi per la vela"

Un motore turistico ed economico che viaggia al minimo. A cercare di dare un colpo di gas alle potenzialità della darsena sono i consiglieri Matteo Zoccarato della Lega e Stefano Brunori della lista Gloria Lisi per Rimini. I due consiglieri partono dai numeri offerti dalla darsena evidenziando i problemi. Il primo: "Piazza della darsena, è abbandonata e senza una vita propria". Il secondo: "Problema della viabilità per portare le banche via terra perché le strade di San Giuliano non lo permettono". Il terzo: "Solo il 15% delle imbarcazioni è di grandi dimensioni e di proprietari facoltosi". Ed infine: "La società concessionaria chiede a gran voce una idonea struttura per la Scuola vela che conta ben 300 persone, con grande indotto economico". Tradotto, i margini per migliorare servizi ci sarebbero, ma si rischia di perdere più di una occasione. In commissione l’assessore Roberta Frisoni ha fatto presente come l‘amministrazione intende lavorare su questi temi, spiegando come la pianificazione urbanistica già considera la riqualificazione di San Giuliano mare. I tempi, tuttavia necessitano di una accelerazione, lasciano intendere i due consiglieri di opposizione. "Sollecitiamo l’amministrazione comunale ad organizzare eventi nella più bella piazza sul mare forse d’Italia quali concerti, cinema, mercatini". Migliorare e potenziare anche l’offerta ricettiva. Oggi insistono in darsena 12 houseboat che potrebbero aumentare visto che il Rue prevede a possibilità di trasformare fino al 30% dei posti barca in case galleggianti. Il rilancio dell’area di San Giuliano e dalla darsena pone un altro problema: il collegamento con il triangolone dall’altra parte del porto canale. L’amministrazione si è riservata ulteriori valutazioni sul tema del collegamento.