Rilancio Ottobrefest: "Attese 5mila persone"

A Bellaria Igea Marina c’è un nome che da due anni riaccende luci e piazze anche fuori stagione: Igea City. Un’idea semplice, quasi antica: riportare la gente a incontrarsi tra mercatini, artisti locali, profumo di salsiccia e vino, musica che chiama a stare insieme. È così che una comunità si riconosce e cresce, con feste che ogni volta richiamano migliaia di persone. A raccontarlo è Nicola Mioni, tra i protagonisti di questa realtà che anima la città.

Qual è la scintilla che vi accende?

"Siamo un gruppo di amici, nato tre anni fa, con il sogno di creare una sagra di paese fuori stagione. Volevamo rimettere in strada la comunità, dare casa ad artigiani e artisti, servire piatti genuini e un sorriso".

Il furtto del vostro lavoro conta due tappe fisse?

"Due appuntamenti: l’IgeaFest a maggio e l’Ottobrefest in autunno. Ogni volta arrivano circa 5mila persone dall’entroterra e dalla costa: Rimini, Cesenatico, Santarcangelo e San Marino. È la prova che Igea può essere un magnete tutto l’anno".

Parliamo dell’Ottobrefest: quali sono le date e il programma?

"Seconda edizione il 24-25-26 ottobre. Musica, concerti, cucina bavarese, birra a fiumi. Ma non solo: quest’anno ci saranno anche i giochi di una volta in legno e attività popolari per famiglie e bambini. È un modo per ricreare davvero il clima delle sagre di paese".

Dove si terrà l’evento e perché questo cambio di location?

"Quest’anno ci spostiamo dal Parco del gelso all’area di via Vittorio Pisani. L’anno scorso l’alluvione ha provato a fermarci: il nuovo spazio è più sicuro con la pioggia e ci fa lavorare meglio. Il Parco del gelso tornerà: lo preserviamo per l’IgeaFest 2026".

Quante persone lavorano dietro alle vostre iniziative?

"Più di 120 volontari: montano, smontano, cucinano, servono, puliscono. Senza di loro non esisterebbe nulla di questo. È un gioco di squadra che accende appartenenza".

E qual è il senso di questo progetto?

"Continuare a fare queste feste senza snaturarci: sagra di paese, mercatini, artisti locali, giochi tradizionali, clima di una volta. Attiriamo famiglie e giovani, e Igea torna parola buona. Chi fosse interessato ci trova sui social".

Aldo Di Tommaso