Rimborsi per chi acquista un’ebike

Anche Cattolica aderisce al bando regionale che eroga contributi per chi acquista una bicicletta o una cargo bike a pedalata assistita. Cattolica infatti rientra tra i 207 comuni dell’Emilia Romagna che potranno avvalersi dello strumento. Per il primo anno di incentivi potranno essere oggetto di contributi gli acquisti fatti a partire dal 7 agosto 2023. L’incentivo potrà essere aumentato se vi sarà stata anche la rottamazione dell’auto, a partire dall’1 1 gennaio. Con la rottamazione il contributo regionale potrà coprire fino al 70% della spesa, senza rottamazione non potrà superare il 50%. La procedura per le richieste di contributo sarà aperta dal 20 settembre.