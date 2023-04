Rimborsi per i matrimoni Fdi e Comune litigano

Celebrare un matrimonio civile per un amministratore comunale è un atto che non prevede alcun gettone. Ma a Riccione accade il contrario, secondo Stefano Paolini, coordinatore di Fratelli d’Italia. Fd’I si riferisce alla determina 388 del 17 marzo scorso che prevede un impegno di spesa di 130 euro destinato al consigliere del Pd, Ester Sabetta, delegata alla celebrazione dei matrimoni civili. Non si tratta di ‘gettoni’, ma di rimborso spese per il carburante consumato dalla consigliera per recarsi in municipio o nelle sedi comunali deputate alle celebrazioni. "Il consigliere comunale veste una carica pubblica, tuttavia, secondo le ‘nuove regole’, i riccionesi devono pagare loro la benzina per l’incomodo. Tutto ciò lascia davvero l’amaro in bocca. Il Pd, nonostante in consiglio sbandieri etica, è chiaro che lezioni non ne possono più dare". Dal municipio parlano di "fake news. Nessun pagamento per celebrare matrimoni. La consigliera comunale, abitando fuori dal comune, ha celebrato ben 13 matrimoni da settembre a dicembre dovendo percorrere ogni volta 30 chilometri in auto. È stato riconosciuto il rimborso chilometrico secondo il tariffario del ministero dell’Ambiente".