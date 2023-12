"Rimborsi spese non dovuti". La giunta porta Tosi in tribunale

La giunta Angelini porta l’ex sindaco Renata Tosi in tribunale. La vicenda è quella che riguarda i rimborsi per le spese legali sostenute dall’ex prima cittadina per i procedimenti avvenuti durante il proprio mandato, in particolar modo i processi del Trc. Con delibera del 15 dicembre scorso, sindaca e assessori hanno approvato l’azione giudiziaria davanti al tribunale di Rimini per accertare il credito del Comune visto l’anticipo delle spese legali dell’ex sindaca. In precedenza c’erano stati incontri tra le parti con l’obiettivo dell’amministrazione attuale di recuperare le cifre in modo bonario. Poi, al termine del periodo commissariale, era arrivata una nuova richiesta a Renata Tosi per quello che in municipio ritengono un credito da incassare. La convinzione è ribadita anche nell’atto approvato dalla giunta in cui si spiega perché quei rimborsi relativi a tre procedimenti, per un totale di 87.135 euro, non avrebbero dovuto essere erogati. "La sentenza n. 2090/2021, relativa al procedimento penale n. 3304/2014 R.G., - è scritto nella delibera - presenta una condanna per un capo di imputazione" inoltre "l’assoluzione, ‘il fatto non costituisce reato’, non rispetta l’articolo di legge, in quanto la condotta riportata nella sentenza è riconducibile a quella di un privato cittadino che protesta, intralciando l’esecuzione di atti amministrativi".

Secondo l’amministrazione ci sarebbero eccezioni anche nei rimanenti due procedimenti. Stessa cosa accadrebbe nella "sentenza n. 1342/2022, relativa al procedimento penale n. 1358/2015 R.G", in cui Renata Tosi è stata assolta. Ma anche in questo caso "la condotta riportata nella sentenza è riconducibile a quella di un privato cittadino, che protesta, intralciando l’esecuzione di atti amministrativi". Infine "il procedimento 8926/2015 non si è ancora concluso", dunque per l’attuale amministrazione non andavano versato il rimborso. Ora la palla passa al tribunale di Rimini.

a.ol.