Rimborso spese. Inizia l’iter del caso Tosi Nel consiglio comunale di Riccione, il presidente ha annunciato l'iscrizione a ruolo della causa tra il Comune e la consigliera Renata Tosi per rimborsi spese legali contestati. La procedura sull'incompatibilità per il ruolo di consigliere è stata avviata, con dieci giorni di tempo per risolvere la questione.