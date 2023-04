Riminese alla sbarra Rifiuta la mascherina e blocca il treno per un’ora a Viserba

Sale sul treno senza indossare la mascherina e continua a rifiutarsi di metterla nonostante l’ammonimento dei controllori. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, con il suo comportamento una donna riminese di 52 anni avrebbe contribuito a determinare un ritardo di 49 minuti al treno regionale lungo la tratta Rimini-Ravenna, impedendo ad un’altra passeggera di arrivare in tempo per prendere la coincidenza e raggiungere in questo modo Modena. L’imputata, difesa dall’avvocato Martina Montanari, ha sempre respinto le accuse a suo carico e ora potrà chiarire la sua versione dei fatti davanti al giudice monocratico del tribunale di Rimini.

A seguito di opposizione al decreto penale di condanna, la donna è stata infatti rinviata a giudizio. Nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di interruzione di pubblico servizio. L’udienza, inizialmente prevista per la giornata di ieri, è stata rinviata a causa dello sciopero dei penalisti. L’episodio contestato alla 52enne risale al 13 agosto del 2022. Quel giorno la protagonista si trova a bordo di un treno regionale diretto verso Ravenna. Non indossa la mascherina, nonostante il provvedimento del Ministero della Salute prescriva l’utilizzo del dispositivo medico a bordo di qualsiasi mezzo pubblico (l’obbligo decadrà del tutto solo qualche mese dopo, in ottobre).

A un certo punto, all’altezza della stazione di Viserba, entrano nel vagone i controllori, che dopo aver chiesto i biglietti ai presenti richiamano la donna, intimandole di indossare la mascherina. La diretta interessa però è irremovibile. Non ne vuole affatto sapere di coprirsi naso e bocca con il dispositivo di sicurezza, e ne critica l’obbligatorietà. I controllori si cercano di spiegarle che tutti i passeggeri sono tenuti ad osservare le disposizioni stabilite dal Ministero e che non è possibile fare eccezioni.

L’aria è tesa e ne nasce un botte e risposta, che va avanti per alcuni minuti. Nel frattempo il treno è fermo sui binari e sul posto viene richiesto l’intervento degli agenti della polizia ferrovia. I poliziotti, una volta saliti a bordo del convoglio, invitano la donna a scendere dal vagone e, una volta a terra, procedono alla sua identificazione. Intanto il treno regionale ha accumulato quasi un’ora di ritardo, tra le proteste degli altri passeggeri, in particolar modo di un’altra donna, che alla fine perderà la coincidenza per Modena. Dal canto suo, la 52enne si è detta pronta a chiarire davanti al giudice le motivazioni del suo comportamento. Afferma infatti che se i controllori l’avessero avvisata prima della possibilità di scendere dal treno, lo avrebbe fatto immediatamente, e di essere rimasta a bordo solamente perché le era stato chiesto di attendere l’arrivo della polizia ferroviaria. Inoltre – questa è la tesi della difesi – i ritardi accumulati non sarebbero stati tali da determinare un’interruzione di pubblico servizio.

Lorenzo Muccioli