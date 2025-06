Riminese in fuga da Israele: “Pioggia di missili dal cielo. Ho vissuto giorni d’inferno”

Rimini, 21 giugno 2025 – “Vedevo in cielo una pioggia di missili. È stato impressionante”. Elisa Vendemini ora è al sicuro. Ieri ha preso un volo da Amman, in Giordania, e rientrerà a casa in queste ore. Ma quello che ha vissuto a Gerusalemme in questi giorni “è difficile da descrivere a parole”. In fuga dalla guerra. Dai missili che l’Iran ha lanciato contro Israele dopo gli attacchi dell’Idf, l’esercito israeliano. Una vera odissea per Vendemini, 34 anni, evacuata prima da Ramallah in Cisgiordania e poi, per alcuni giorni, rifugiata a Gerusalemme nell’attesa di un volo per l’Italia. Elisa, ricercatrice alla Iuav di Venezia e assistente del corso di composizione urbana e architettonica all’università di San Marino, ammette: “È stato un incubo. Per me e anche per i miei famigliari a casa: vedevano in tv le immagini dei bombardamenti su Israele e temevamo per la mia vita”.

Quando era arrivata in Cisgiordania?

“Sono partita il 12 aprile insieme a un collega, con un contratto dell’Onu, per lavorare nel team per la ricostruzione di Gaza. Eravamo di base a Ramallah, in Cisgiordania. Due mesi molto belli e intensi. Poi Israele ha attaccato l’Iran, e di lì a poco l’Onu ha fatto scattare il piano di evacuazione perché non era più un territorio sicuro e c’era il rischio di rimaner bloccati lì, a causa della cancellazione dei voli”.

In quanto tempo avete lasciato Ramallah?

“Abbiamo dovuto fare i bagagli e partire subito, venerdì scorso. Ci hanno imposto di raggiungere Gerusalemme, ma proprio durante il viaggio è iniziata la controffensiva dell’Iran. Vedevo nel cielo una pioggia di missili. È stato impressionante”.

E una volta arrivata a Gerusalemme?

“Sono stati giorni molti difficili anche lì. Le sirene suonavano di continuo, ricevevo spesso alert sul telefono. Ero in hotel e sono rimasta chiusa lì dentro: a ogni allarme mi rifugiavo con gli altri nelle stanze di sicurezza”.

È stata contattata dalla Farnesina per il rientro in Italia?

“Sì, ma poi ci hanno comunicato che i voli speciali per l’Italia partivano dall’Egitto. Andare in Egitto da Gerusalemme in questa situazione era troppo pericoloso. Mi sono mossa in autonomia e ho trovato un volo da Amman”. Da dove, ieri pomeriggio, Vendemini è partita per l’Italia.

Ha temuto per la sua vita?

“È difficile dirlo... Non ho percepito in quel momento di essere in pericolo, ma ho visto i missili, ho sentito le sirene. Sono stati sicuramente giorni duri. Ho il rimpianto di essere fuggita via così da una terra bellissima, senza salutare tante persone con cui avevo stretto un legame”.

Nonostante l’esperienza, vorrebbe tornare in Cisgiordania quando sarà possibile?

“Mi piacerebbe, ma non in queste condizioni. E prima ne parlerò con la mia famiglia”.