Riminesi contenti della pubblica amministrazione A far paura sono gang giovanili, furti e scippi

Promossi la qualità della pubblica amministrazione, il servizio raccolta rifiuti e il trasporto pubblico locale; più problematica la percezione di legalità nelle città e la sicurezza stradale, così come i tempi di attesa per mettersi in contatto col medico curante o per fare una visita. E’ un quadro tra luci e ombre quello che emerge dall’Indagine sulla qualità della vita realizzata da U.Di.Con. Emilia-Romagna realizzata a fine 2022. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione oltre il 77% dei riminesi hanno confidato la loro soddisfazione. Più negativo il giudizio sui tempi di attesa all’interno degli uffici della PA: a livello regionale l’insoddisfazione è del 34%; a Rimini questo dato è più alto con il 37,5% degli intervistati che si dichiara insoddisfatto.

Sicurezza e legalità: a Rimini il tono delle risposte (in termini di insoddisfazione) è di poco superiore alla media regionale, con il 67,1% dei cittadini che confida una percezione di insicurezza. Tra le cause, il 27% dei cittadini indica la presenza nei quartieri di forme di microcriminalità giovanile; il 24% richiama episodi di scippi, furti e rapine; il 21% punta il dito sulla scarsa illuminazione. Sanità: Rimini in linea con la media regionale. Raccolta rifiuti: il risultato è di poco sotto la media regionale con l’89% degli intervistati che esprime un giudizio positivo sul servizio (per il 20% è ottimo, per il 28% buono, per il 41% sufficiente). Sicurezza stradale - Analizzando i dati aggregati a livello regionale, il 57,05 % degli intervistati percepisce problemi di sicurezza stradale nelle proprie città.