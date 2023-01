Riminesi in buona salute, ma preoccupano i livelli di reddito

I residenti nella provincia di Rimini godono di una buona salute. A certificarlo è l’ultima edizione dell’indagine sul benessere equo e sostenibile, a cura della Camera di commercio. In materia di salute, a spiccare è il dato sulla speranza di vita femminile che si attesta nel 2021 a 85,1 anni con un dato superiore alla media nazionale. Il tasso standardizzato di mortalità totale si attesta a 77,1 morti per 10mila abitanti, rispetto ai 78,8 del dato regionale e agli 82,5 del dato nazionale. La speranza di vita è di 20,6, perfettamente in linea con l’aspettativa regionale e lievemente superiore a quella nazionale (20,3). Quanto al tema dell’istruzione, nel Riminese la percentuale di persone tra i 25 e 64 anni con almeno un diploma (il 63 %) risulta più bassa della media regionale di oltre cinque punti seppur superiore alla media nazionale. Preoccupa il quadro economico: il reddito medio per contribuente (19.596 euro) si attesta al di sotto del dato regionale. Pure l’importo medio annuo delle pensioni (12.162 euro) risulta inferiore alla media regionale, ed allineato alla media nazionale; migliore il dato sulle pensioni di basso importo, che è maggiore di 1,9 punti percentuali al dato regionale ma inferiore di 1,2 punti rispetto al dato nazionale.