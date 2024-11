Rimini a Vicenza per ripetersi. L’ex Morra è il grande assente

La parata di Colombo su Ronaldi, poi il gol di Stanga e la festa. E’ passato poco meno di un anno da quel giorno in cui il Rimini al ’Menti’ di Vicenza conquistò la sua prima e storica semifinale di Coppa Italia. Servirono i rigori per consegnare ai biancorossi il passaggio del turno. Ora il destino ha messo ancora una volta il Vicenza sulla strada dei romagnoli. Sempre di Coppa Italia si parla, ma questa volta, domani sera (calcio d’inizio alle 20.30), al ’Menti’ ci si giocherà i quarti. Sempre con la medesima formula. Se nessuno avrà la meglio dei primi novanta minuti, allora via sul dischetto. Una gara nella quale il Rimini non si troverà faccia a faccia con il suo amato ex bomber Claudio Morra, passato appena qualche mese fa dalla Romagna al Veneto, dopo aver segnato 20 gol con i biancorossi, tra coppa e campionato. L’attaccante piemontese, infatti, è ai box a causa di un problema fisico. Una lesione al bicipite femorale che lo costringerà ai box almeno per tre settimane. Un assenza che, di certo, non dispiace al Rimini perché Morra non ha perso il proprio fiuto ed è il miglior marcatore del Vicenza con i suoi quattro gol realizzati. A caccia del gol si rimetteranno Parigi e compagni che ancora devono smaltire la sconfitta di venerdì scorso in campionato contro la Vis Pesaro. Un ko doloroso, in una partita particolarmente sentita dai tifosi. Subito in campo, capitan Colombi e compagni non hanno nemmeno avuto il tempo di guardare troppo indietro. E la gara con il Vicenza può essere un buon modo per superare la delusione. Senza dimenticare che in palio ci sarà, per chi arriverà fino in fondo, la possibilità di alzare la Coppa Italia e filare dritto direttamente ai playoff. E pure da una posizione decisamente privilegiata. Tutti buoni motivi per non prendere l’impegno alla leggera. Non lo faranno i biancorossi che ancora hanno sullo stomaco l’uscita di scena della scorsa stagione in semifinale contro il Catania.

Arbitro. Sarà Fabrizio Romondino della sezione di Palermo a dirigere il match tra Vicenza e Rimini. Un arbitro con il quale i biancorossi non hanno un bilancio amico (tre sconfitte e un pareggio). Insieme a lui al ’Menti’ ci saranno anche gli assistenti Cristian Robilotta di Sala Consilina e Alessandro Marchese di Napoli. Quarto ufficiale Matteo Dini della sezione di Città di Castello