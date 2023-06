Rimini accende la notte Lo shopping si allarga dal centro storico ai borghi

Da domani a fine agosto torna in formato extralarge la Rimini Shopping Night. Ottava edizione in versione riveduta ed estesa: non solo attività aperte e pronte a fare gli straordinari in centro storico ma anche nei borghi, da San Giuliano al riqualificato San Giovanni. Per questo negozi, bar e locali aumentano rispetto alle precedenti edizioni: l’evento vedrà per dieci settimane oltre 200 negozi aderenti all’iniziativa, aperti per l’occasione fino alle 23,30. Tra le novità musei della città aperti nelle serate shopping, con ingresso gratuito per i residenti e biglietto ridotto per i turisti. Si aggiungeranno poi – spiega Luca Ioli, segretario Cna Rimini – le iniziative proposte dalle singole attività, dai concertini all’animazione. Dal 6 luglio, data di inizio dei saldi, gli acquisti in notturna coincideranno anche con promozioni e prezzi ribassati.

"Il nostro centro storico e i borghi sono sempre più attrattivi sia per gli investimenti fatti dal pubblico che dai privati – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – e questa iniziativa vede il nostro sostegno perché con l’apertura serale dei negozi si valorizza ulteriormente il centro storico della città. Prezioso l’impegno dei negozianti che aderiscono all’iniziativa e di Cna che gli accompagna in questo percorso". Il sindaco sottolinea "l’opportunità per far conoscere ancora di più i nostri musei agli stessi riminesi, potenziali ciceroni e sostenitori della candidatura di Rimini a Capitale Italiana della Cultura 2026".

"Abbiamo come Cnc colto questa sfida perché crediamo tantissimo nel potenziale del nostro centro storico – commenta Marco Polazzi, presidente Cna Rimini – in questi anni si è trasformato, è bellissimo, anche i borghi sono un’offerta turistica e pensiamo che la Rimini Shopping Night possa essere un’iniziativa davvero importante per i commercianti, li sosteniamo con entusiasmo fornendo loro il necessario supporto per gli adempimenti burocratici e mettendo in campo un’importante operazione di comunicazione per pubblicizzare l’evento".

"Questa è la manifestazione dei riminesi per i riminesi e per i turisti", ha ricordato la commerciante e ideatrice dell’iniziativa Katia Damiani "ed è stata pensata fin dal suo inizio per favorire il legame tra i centro e il mare che anche attraverso la Rimini Shopping Night diventano una sola realtà con vicendevoli vantaggi". Tra le opportunità offerte durante i dieci mercoledì sera in programma anche quella dei ’Rimini City Tour’ in agenda grazie a Visit Rimini. "Sono previste nel centro storico visite con guida sia in italiano che in inglese – precisa Stefano Bonini, presidente di Visit Rimini – perché la Rimini Shopping Night è un elemento da valorizzare in quanto significativo per l’offerta turistica della città e che il centro storico merita".

"I luoghi si caricano di significati e si animano – ha concluso Luca Ioli – le vetrine si illuminano per accogliere turisti, famiglie, giovani, persone di tutte le età che fra un acquisto e un cocktail vengono per dieci mercoledì sera a contatto con le pietre storiche di Rimini, i suoi musei e i nuovi arredi".