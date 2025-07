Rimini al fianco dello Zar: "Amigo, la vinciamo noi"

È una vera e propria marea di affetto quella che, da sabato pomeriggio, si è scatenata sui social per avvolgere di calore il campione riminese Igor Protti. Il calciatore classe 1967 soprannominato ’lo Zar’ ha infatti annunciato sabato: "Poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite". Parole con cui l’ex bomber di Livorno, Bari e Lazio, nonché capocannoniere della serie A nel 1995/96, ha annunciato la propria lotta contro una grave malattia. Un fulmine a ciel sereno per il mondo del calcio che immediatamente si è mosso per sostenere Igor Protti nella sua battaglia anche a distanza, anche solo attraverso un semplice pensiero o messaggio attraverso i social.

E tra i primissimi a voler esprimere il proprio affetto per lo Zar è stata un’altra bandiera del Rimini calcio. Adrián Ricchiuti è stato tra i primi, infatti, a condividere su Instagram un’immagine che ritrae lui e lo Zar insieme allo stadio ’Romeo Neri’ di Rimini. Ricchiuti ha affidato allo scatto, che ritrae fianco a fianco due vere e proprie leggende del calcio riminese, il messaggio di sostegno: "Amigo mio non si molla. La vinciamo noi. Tutta Rimini è con te. Vamos Capitan".

Ma quello di Ricchiuti è stato solo uno di centinaia e centinaia di messaggi che sono cominciati a comparire sui profili di Protti. A cominciare da quelli di Livorno e Bari, per finire ai tantissimi colleghi calciatori e allenatori come l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini, Ciro Ferrara, Alessandro Diamanti, Nicola Ventola e poi le pagine ufficiali dei club di Serie A come la Lazio e il Napoli. Tutti dalla parte di Igor, compreso l’ex collega di reparto e amico Beppe Signori, che, raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, ha detto: "Igor è un amico. Per il calcio è stato un’icona, ha sempre cercato di difendere i colori delle sue squadre in tutto e per tutto, fino all’ultimo. Sono convinto che questo suo carattere, questa sua voglia, lo porteranno ad affrontare questo nemico inaspettato con grande forza". Protti ha già annunciato di aver subito un primo intervento chirurgico e ora intraprenderà un ciclo di cure "per cercare di migliorare la situazione", ha scritto lo Zar.