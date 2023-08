Rimini al top in Italia Città a misura di biciclette, piste ciclabili e tanti servizi

Rimini è stata nominata tra le 12 città più bike friendly d’Italia dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta. La città ha infatti ottenuto nell’edizione 2023, da poco terminata, il massimo punteggio (5 bike smile) assieme ai comuni di Bolzano, Cesena, Ferrara, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia, Arborea, Cavallino-Treporti, Favignana, Grado e Merano. Sono 13 quest’anno i territori che, grazie alle attività messe in campo, hanno meritato una promozione: Firenze, Bergamo e Treviso sono passati da 3 a 4 bike smile, punteggio raggiunto anche da Misano Adriatico. Ad ogni comune, quest’anno quasi 180, è stato attribuito un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che vedono la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Le aree di valutazione sono state quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione e infine, cicloturismo. Rimini è costantemente al lavoro per migliorare, implementare e rendere più efficiente la rete ciclabile comunale attraverso investimenti che la città sta portando avanti per promuovere la ciclabilità e più in generale la mobilità sostenibile. Lo dicono i numeri. Nel 2020 i km totali di ciclabili erano 123, nel 2022 sono stati 134,20 km e attualmente sono in corso interventi che aggiungeranno altri tratti di piste ciclabili. Da non dimenticare poi l’importanza che ha avuto il Bike park di Rimini. Tanti i servizi forniti: dalla possibilità di un parcheggio custodito al noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), dalla ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7 alle 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche. A completare il pacchetto: l’innesto di un nuovo servizio di lavanderia, un negozio di accessori, un piccolo bar e per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città, la possibilità di deposito bagagli. L’edizione 2023 di Fiab-comuni ciclabili, presente nel territorio da 7 anni, è stata patrocinata dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, European cyclists’ federation, Associazione nazionale comuni italiani, Istituto nazionale di urbanistica, Associazione dei comuni virtuosi, Autonomie locali italiane, Città in bici, Centro ricerca per il trasporto e la logistica de la Sapienza, World cycling alliance e Wwf. Il prossimo settembre saranno aperte le candidature da parte dei comuni italiani che desiderano partecipare all’edizione 2024.

Aldo Di Tommaso