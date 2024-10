Rimini alla prova di maturità. In casa della Ternana 90’ di fuoco

Mantenere l’imbattibilità esterna contro la seconda della classe e sull’erba di uno stadio storicamente non proprio amico. Al Rimini questa sera in casa della Ternana spetterà una vera e propria impresa. Almeno questo dicono storia e numeri di questa stagione. La Ternana sin qui ha perso pochissimi colpi. Il Rimini sin qui è in tasferta che ha raccolto quasi tutto il suo bottino, tenendo testa anche alle big del girone. "Sarà una partita tosta perché affrontiamo una di quelle squadre candidate a vincere il campionato in maniera diretta, senza passare dai playoff – va dritto al punto Antonio Buscè – Conosciamo il blasone e la forza della Ternana. Siamo consapevoli che in trasferta finora abbiamo fatto comunque cose importanti e dovremo ripeterci a Terni, nonostante qualche difficoltà, ma questo fa parte del gioco del calcio. La consapevolezza nostra è quella di affrontare comunque tutte le partite per portare a casa la posta in palio piena, e lo facciamo anche quando giochiamo in casa. Purtroppo in casa, a volte anche per situazioni, episodi particolari negativi a sfavore, è andata in maniera diversa".

Duello in panchina tra due ex compagni di squadra. "Con Ignazio (Abate, attuale allenatore della Ternana, ndr) siamo stati compagni di squadra a Empoli nella stagione 2007-2008 – ricorda l’allenatore del Rimini – C’erano i vari Giovinco, Marchisio, lui veniva dalla Primavera del Milan ed è venuto in prima squadra ad Empoli. Siamo stati ottimi compagni. Poi l’ho incontrato nel corso di questi anni in Primavera da avversario. È un tecnico preparato, la cui prima esperienza dopo la Primavera è Terni. Io a differenza sua ho fatto la prima esperienza l’anno scorso alla Vibonese. Ma abbiamo un percorso importante entrambi alle spalle, lui in un club blasonato a livello mondiale come il Milan, io ad Empoli". Buscè non è disposto a dare troppi vantaggi all’ex compagno di squadra. E, allora, non si sbottona quando si inizia a parlare dell’undici che questa sera scenderà in campo al ’Libero Liberati’. "Stiamo valutando alcune situazioni: possiamo vedere Parigi con Ubaldi come Parigi con Garetto (nella foto) – dice – Devo valutare alcune cose anche perché mettendo Garetto in alto dietro la punta magari mi manca qualche elemento in mezzo al campo. Vorrei pensarci con cautela nelle prossime ore e valutare anche la condizione di Gorelli".