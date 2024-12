Rimini alla volata di fine anno. Al ’Neri’ sei punti che fanno gola

De Vitis e Chiarella restano ai box, ma ora quella di Antonio Buscè è comunque una rosa che dà ampi margini di manovra. E serviranno tutti questi margini per tornare a far brillare il ’Romeo Neri’. Dopo tre vittorie esterne consecutive il Rimini rimette piede in casa nell’ultimo appuntamento romagnolo del girone d’andata. Ma non dell’anno considerando che prima della sosta natalizia a bussare alle porte dello stadio di Piazzale del Popolo sarà il Carpi. Le ultime due gare interne del 2025 sono quelle che dovranno segnare la svolta casalinga per permettere al Rimini di continuare ad abitare i quartieri nobili della classifica. Tanto più che ora mister Buscè può contare su una rosa quasi al completo. Con tante alternative, soprattutto in attacco. E qui di esperimenti con il passare delle settimane l’allenatore campano ne ha fatti pareggi. Sperimentando un po’ tutte le coppie possibili e immaginabili. Cernigoi con Chiarella, Parigi con Cioffi, Ubaldi con Accursi. Con altre decine di incastri. Magari pensando, in un futuro non troppo lontano, di tornare a ’battere’ la strada del 4-3-3. Magari pensando, un giorno, di poter riproporre Malagrida nei tre di centrocampo, a donare quella qualità che sin qui ha fatto difetto ai biancorossi in mezzo al campo. Tutte ipotesi difficilmente realizzabili sabato al ’Romeo Neri’ contro il Pontedera. Perché Buscè, almeno fino a oggi, ha sempre dato l’impressione di voler andare prima di tutto sul sicuro. Anche a costo di mancare di un pizzico di coraggio, soprattutto in casa dove capitan Colombi e compagni sin qui hanno aggredito soltanto dopo essere stati aggrediti. Se non sempre, poco ci manca. Ora l’occasione è buona, a pochi passi dal giro di boa, per far cambiare il vento. Come dicevamo, niente Pontedera per De Vitis e Chiarella che hanno entrambi bisogno ancora di un po’ di tempo per buttarsi definitivamente alle spalle i guai muscolari. Malagrida e Cioffi, però, a piccoli passi stanno entrambi tornano al massimo. Proprio come Parigi e Cernigoi, bomber di questo Rimini che al momento non ha un attaccante principe, ma si sta dimostrando più ’cooperativa’ del gol davanti al portiere avversario. Soprattutto lontano dal ’Romeo Neri’.