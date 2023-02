Rimini, Alpini in marcia contro la violenza sulle donne

La marcia degli uomini Archiviate le molestie gli alpini sfilano contro la violenza

Rimini, 24 febbraio 2023 – Ci saranno anche gli alpini a sfilare nella Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne, in programma sabato 4 marzo dall’Arco d’Augusto a piazza Cavour. "Ci fa piacere la presenza degli alpini dopo gli episodi segnalati nei giorni dell’Adunata nazionale dello scorso maggio – dice la vice sindaca Chiara Bellini –. E’ stata molto bella la loro risposta di contrasto alle molestie". Bellini si riferisce alla campagna di sensibilizzazione lanciata a fine gennaio dall’Associazione nazionale alpini, sul sito web (www.controlemolestie.it) e con una serie di incontri con esperti e associazioni femministe. "Nella lotta per i pari diritti tra i generi anche gli uomini devono cominciare a metterci la faccia, smettendola di smarcarsi – afferma Donato Piegari, di DireUomo Spazio ascolto uomini maltrattanti’, che organizza la camminata con altre associazioni –. La violenza di genere riguarda tutti gli uomini, non solo qualche spostato. Gli uomini violenti vivono nella quotidianità". "Non veniamo alla camminata di Rimini per chiedere scusa – mette subito in chiaro Massimo Cortesi, direttore della rivista L’Alpino, che guida il gruppo di lavoro sulle molestie –. Veniamo perché abbiamo attivato un’operazione importante: vogliamo che si cancelli l’equazione alpino uguale molestia. Noi non vogliamo...