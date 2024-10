Rimini ancora a secco. La Carrarese ne fa tre

Niente da fare per la Primavera 3 del Rimini sul campo della Carrarese (3-1). Un tris, quello subito dalla squadra di mister Biavati, che lancia i toscani al vertice del girone A, mentre i biancorossi restano soli al penultimo posto in classifica con quattro punti messi insieme in cinque giornate. L’unico gol dei biancorossi realizzato in Toscana porta la firma di Rubino. Ma non è stato sufficiente per non restare a secco contro la Carrarese. Sabato i biancorossi torneranno sul sintetico del ’Romeo Neri’ per affrontare la Vis Pesaro in quel derby non derby che in casa Rimini è decisamente sentito.

Rimini: Bagli, Mini, Sposato, Volonghi, Ciavatta, El Archi, Camiciottoli (33’ st Lepri), Padroni (1’ st Aruta), Maltoni (21’ st Capicchioni), Conti (1’ st Rubino), Toni (15’ st Fiordalisi). A disp.: Generali, Brolli, Bacchiocchi, Nicolai. All.: Biavati.

Primavera 3. Girone A (5ª giornata): Virtus Verona-Lumezzane 1-1, Carrarese-Rimini 3-1, Mantova-Arzignano Valchiampo 1-1, Torres-Pro Patria 1-2, Triestina-Pergolettese 1-2, Vis Pesaro-Lecco 0-1.

Classifica: Carrarese 11; Triestina 10; Pergolettese 9; Mantova, Virtus Verona 8; Pro Patria, Vis Pesaro, Lecco 7; Lumezzane, Arzignano Valchiampo 5; Rimini 4; Torres 1.