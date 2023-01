Rimini anni ’50, l’occhio di Montemaggi

Progetto ambizioso "Rimini ritrovata - Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi", un volume, edito da Nfc, curato da Sabrina Foschini e dall’Associazione Rimini Sparita Aps, patrocinato dal Comune di Rimini e dalla Biblioteca Gambalunga, con il coordinamento editoriale di Andrea Montemaggi. Il 21 gennaio ne sarà inaugurata una mostra alla Galleria dell’Immagine con l’esposizione di numerose fotografie. Il libro è molto di più di una serie di immagini messe assieme, è un manifesto culturale sul senso della fotografia, del racconto e della memoria. Vuole ripercorrere uno spaccato della società riminese vista dallo sguardo di un grande giornalista del Resto del Carlino, con la passione per la storia e per la fotografia. La figura artistica e intellettuale di Montemaggi risulta così promotrice di una nuova coscienza in materia fotografica, e soprattutto crea le premesse per la nascita di una cultura dell’immagine nel riminese. L’idea nasce nel 2020 quando vennero ritrovati tra gli effetti di Montemaggi, un sorprendente numero di negativi. Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 che documentano eventi, personaggi e paesaggi, oltre al patrimonio artistico e architettonico cittadino. Immagini in bianco e nero essenziali per seguire l’evoluzione e il rilievo che nel corso degli anni hanno assunto le tecniche della fotografia, tanto care ai maestri americani legati alla rivista Life, dalla quale Montemaggi traeva ispirazione. L’impresa è encomiabile e si fonda su una riflessione che il figlio Andrea esprime nel libro: "Nella sua lotta contro l’oblio, mio padre sapeva che il mezzo che l’uomo aveva per combattere la dimenticanza è la consegna di opere, letterarie o artistiche, che raffigurano gli istanti di una vita". Moltissime le immagini di grande impatto visuale che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea. E infine la moda: che nel momento stesso in cui nasce, porta con sé i germi della propria rapida decadenza. Non vi è nulla di più preciso, per datare una fotografia, che l’osservazione degli indumenti. E non solo, le condizioni socio-economiche e persino le tendenze di pensiero si leggono attraverso questi segni effimeri. Negli anni ’50 traspare l’ottimismo e il desiderio di dimenticare in fretta gli orrori della guerra. Quello di Montemaggi era uno sguardo libero, alla ricerca di storie, con protagonisti anche volti famosi come Sergio Zavoli. Ma anche bellissime donne. Oppure era il racconto sospeso di un paesaggio urbano che non c’è più. Nel volume, oltre a più di 100 immagini, sono presenti testi con accenni biografici ad Amedeo Montemaggi ed una lettura critica delle opere di Sabrina Foschini, Nicola Gambetti e dei familiari. Queste immagini, con cruda schiettezza, ci invitano ad ascoltare il nuovo cuore, più tormentato, più globalizzato, ma alla fine, ancora solidale, di una grande città come Rimini.

Carlo Cavriani