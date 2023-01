Rimini, arriva Rossetti "Pronto per il derby"

di Donatella Filippi

Ha capito, con il passare degli anni, che in fondo è meglio stare il più possibile appiccicati al portiere avversario. Così, da attaccante esterno si è reinventato prima punta. È con la voglia di buttarla dentro che è arrivato a Rimini, Mattia Rossetti (nella foto con il ds Maniero e il club manager Cherubini). Ventisei anni compiuti a giugno, originario della provincia di Avellino, si tratta della seconda esperienza al nord per l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Catania. Va ad arricchire la rosa dei bomber biancorossi, Rossetti. Lui che bomber, proprio come il collega Santini prima del suo arrivo in riviera, in carriera non lo è mai stato troppo. Mai in doppia cifra, ma con la voglia di arrivarci. Magari proprio seguendo le orme del nuovo compagno di squadra, al quale in Romagna è venuto uno speciale fiuto del gol. Nove quelli che il nuovo acquisto la passata stagione ha realizzato a Campobasso. "La mia miglior stagione dal punto di vista realizzativo – dice l’attaccante che con il ds Maniero aveva già avuto un contatto la scorsa estate, seppur non troppo insistito – Ma anche a Piacenza quest’anno non ero partito male. Poi non sono riuscito a integrarmi perfettamente nel gioco della squadra". Insomma, non troppo spazio per lui in Emilia (4 i gol realizzati tra campionato e coppa). Così, decide di fare la valigia. Senza nemmeno spostarsi più di tanto. "Il primo contatto c’è stato una decina di giorni fa – racconta ricordando la prima telefonata con il ds del Rimini – Non ci ho messo poi tanto a decidere, convinto da un progetto serio e ambizioso. Poi mi mancava anche il mare". Trattativa breve, mare ritrovato e alle porte già una di quelle partite che come debutto potrebbe non essere male. "Il derby con il Cesena... Mi auguro che sia una giornata speciale, di partire subito festeggiando qualcosa di importante". Ieri i primi consigli di Gaburro e le prime impressioni sui nuovi compagni di squadra. "Che ho visto già all’opera in qualche video – rivela – Ho visto una squadra che gioca bene e decisamente offensiva. Questo non può che piacermi. Come mi è piaciuta subito la mentalità".

Esterno d’attacco, dicono. "Sono nato in quella posizione – spiega Rossetti – poi nelle ultime quattro stagioni ho giocato da punta centrale. Mi piace muovermi tanto e attaccare la profondità. Ho capito che in quella posizione mi sento di più a mio agio. Poi essendo più vicino alla porta...". Chi ha orecchie per intendere, intenda.