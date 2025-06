RIMINI Aurora abbraccia Olly: "Fuori dal coma grazie a lui"

"Quando ho sentito la sua voce così vicina ho sorriso, è stata un sensazione indescrivibile. Mi sembrava di conoscerlo da sempre". Il sogno di Aurora Angeli, 19 anni, si è avverato. Venerdì pomeriggio all’RDS Summer Festival a Rimini, ha incontrato il cantante Olly. Quando l’artista le ha parlato, Aurora ha sentito la voce che tante volte l’ha spinta oltre il dolore e la fatica, quando lottava per sopravvivere dopo il terribile incidente in moto dell’agosto del 2024, in cui ha perso la vita il fidanzato Nicolas Bartolini. Nel mese trascorso in terapia intensiva dopo lo schianto, la mamma le faceva ascoltare le canzoni di Olly, il suo cantante preferito, sperando che la figlia riprendesse conoscenza. Aurora ha riaperto gli occhi e da allora lotta ogni giorno. Quando ha visto nella scaletta dell’RDS Summer Festival di Rimini, non distante da Saludecio dove abita, anche Olly ha sperato di poterlo incontrare. "Grazie ad amici e all’organizzazione di Rds è stato possibile incontrarlo. Avevo preparato un regalo: una coppa riferita alla sua canzone, ‘Il campione’, con la scritta ‘Con amore e stima Aurora’. Per me è un brano importante che si chiude così: ‘Il campione si vede qua’. Mi ha guardata e mi ha detto ‘sei una forza della natura’. Poi gli ho fatto una richiesta: scrivermi ‘Tutta vita’, che è il titolo del suo album. E’ stato molto gentile perché quando ha capito cosa volevo farci si è preso un momento per scriverlo nel miglior modo. Ho un tatuaggio di Olly sul braccio, ora lo voglio completare con quelle parole scritte da lui".

Andrea Oliva