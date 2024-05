Rimini balla Hip hop e conquista titoli

Tra spettacolo e sport. È questa l’essenza dell’Hip hop, disciplina che amplia il concetto di danza. E a Rimini ha un ruolo sempre più rilevante, per i giovani che la praticano che per le vittorie nazionali. L’ultima, domenica scorsa, a Padova nella gara H2r portata a casa dalla squadra Invasion della scuola di danza Madd Rimini. "Festeggiamo le vittorie dei nostri allievi, tra podi e borse di studio – raccontano Emanuela Ciavatta e Alessia Lengua che dirigono la scuola a Bellariva nel 2008 –. Una particolare menzione va Invasion, 6 ragazzi talentuosi. Ovvero Sofia Arcangeli, Leonardo Della Rosa, Alessandro Mondaini, Lisa Devambez, Simone brocchi e Andrea Cavaldoro. Loro mettono anima e passione in questo progetto. La loro formazione è seguita da Valentina Peruzzi, Eric Perasie e da altri insegnanti esterni". Al centro di ogni esibizione c’è la realizzazione di una coreografia che i ragazzi creano a scuola. "Da gennaio è stato un periodo intenso dove abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti in diversi concorsi da Pesaro, Santarcangelo, Firenze; Bologna, Cattolica, Riccione e Cesena. Fino a Padova la scorsa domenica. Questa ci ha portato alla conquisto del primo posto sulle 26 crew (squadre) in gara, grazie alla determinazione, l’impegno e al lavoro di anni di studio". Come ogni sport a livello agonistico uno studio costante è necessario, comne spiegano Ciavatta e Lengua della scuola Madd che dal 2008 si dedica allo studio e formazione dell’Hip hop ma non solo, nella scuola vengono insegnati anche danza creativa, classica, moderna, contemporanea; breakdance, tessuti aerei; dancehall e waacking. "I nostri ragazzi, tutti bravissimi e animati grande passione, ogni giorno studiano la disciplina scelta. Quest’anno la scuola ha raggiunto grossi risultati, naturalmente oltre alla crew Inavsion, molti allievi hanno vinto borse di studio, primi posti, come il gruppo di waacking al Waackitout di Cesena".

Francesco Pierucci