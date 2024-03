Rimini batte Faenza e mantiene la vetta

Vittoria per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, nell’ultima giornata d’andata del girone verde di playoff di Serie B. La squadra di Maghelli batte Faenza Basket Project 63-58 e mantiene così la vetta della classifica in coabitazione con Puianello, Samoggia e Cavezzo. Le ospiti trovano anche il +3 in pieno terzo quarto sul 34-37. L’Happy reagisce e nel quarto periodo sembra chiuderla in anticipo (60-52), ma Faenza ancora una volta non molla fino alla fine. Prossimo appuntamento sabato in casa con Valdarda. Il tabellino: Tiraferri, Novelli (foto) 13, Mongiusti 1, Capucci 6, Pratelli, E. Duca 14, Pignieri 7, N. Duca 15, Fera 6, Benicchi, Monaldini 1, Cardelli. All.: Maghelli. La classifica: Ren-Auto Happy Basket Rimini, Puianello, Samoggia e Cavezzo 10; Castel San Pietro e Faenza 6; Forlì e Valdarda 2.