Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Poliziotto uccide pitbullCarta credito nella postaTaser mortoGelati miglioriFascicolo sanitarioDiscoteca abbandonata
Acquista il giornale
CronacaRimini, Bellodi ci mette il cuore: "Anche con Forlì daremo l’anima"
16 set 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Rimini, Bellodi ci mette il cuore: "Anche con Forlì daremo l’anima"

Rimini, Bellodi ci mette il cuore: "Anche con Forlì daremo l’anima"

Il difensore giura amore alla maglia a scacchi e ai tifosi: "Abbiamo delle difficoltà ma non ci risparmiamo"

Seconda stagione in biancorosso per il difensore Gabriele Bellodi che, come disposto dalla società, quest’anno indossa la fascia da capitano

Seconda stagione in biancorosso per il difensore Gabriele Bellodi che, come disposto dalla società, quest’anno indossa la fascia da capitano

Per approfondire:

Niente è facile per il Rimini. E sul campo in questo inizio di stagione inevitabilmente si riflette tutto quello fatto (o non fatto) negli ultimi due mesi. La penalizzazione, l’incertezza, una rosa smantellata e mai ricostruita, una dirigenza assente. Un mix esplosivo che di fatto ha azzerato a oggi le speranze di cancellare in fretta quel meno in classifica che pesa come un macigno. E la gara di Pontedera, contro una delle formazioni più giovani e quindi abbordabili del girone, ha confermato tutte le fragilità dei biancorossi. Che ce la mettono tutta, questo è fuori discussione, ma la montagna da scalare è evidentemente troppo alta. "Devo dire che da capitano sono orgoglioso di questa squadra – prova a tenere alto il morale della truppo il difensore Gabriele Bellodi – perché anche a Pontedera abbiamo dato l’anima, tutto quello che avevamo. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi, anche quelli che sono appena arrivati perché veramente si sono messi subito a disposizione e, come tutti noi, stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo". Un ringraziamento dovuto e giusto. Ma poi c’è il verdetto del campo. E lì sono dolori. "Per quanto riguarda la partita – dice Bellodi – dispiace perché ce la siamo giocata a viso aperto, abbiamo fatto una gran partita. Ovviamente a un certo punto della gara caliamo perché siamo una squadra nuova, un po’ indietro a livello di condizione fisica. E in più sull’episodio del calcio di rigore secondo me l’arbitro ha letto male il contatto di gioco". Un rigore che ha spianato la strada al Pontedera. "Eravamo entrambi in volo – racconta Bellodi che quel contatto nell’area biancorossa l’ha vissuto in prima persona – Il giocatore del Pontedera ha messo la testa davanti e io, cercando di colpire la palla, gli colpisco la testa. Però non c’era modo di fermarsi perché siamo tutti e due in volo. Quindi secondo me l’arbitro ha sbagliato la lettura del contatto, andando a vedere la Var". Ora il derby con Forlì. "Lo sappiamo, la piazza ci tiene tanto. Promettiamo che ogni volta che andremo in campo e indosseremo la maglia del Rimini daremo l’anima. Anche i ragazzi appena arrivati stanno imparando a conoscere i nostri tifosi. Già dall’anno scorso abbiamo creato un legame forte tra di noi e con i tifosi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata