Rimini, Bellodi ci mette il cuore: "Anche con Forlì daremo l’anima"

Niente è facile per il Rimini. E sul campo in questo inizio di stagione inevitabilmente si riflette tutto quello fatto (o non fatto) negli ultimi due mesi. La penalizzazione, l’incertezza, una rosa smantellata e mai ricostruita, una dirigenza assente. Un mix esplosivo che di fatto ha azzerato a oggi le speranze di cancellare in fretta quel meno in classifica che pesa come un macigno. E la gara di Pontedera, contro una delle formazioni più giovani e quindi abbordabili del girone, ha confermato tutte le fragilità dei biancorossi. Che ce la mettono tutta, questo è fuori discussione, ma la montagna da scalare è evidentemente troppo alta. "Devo dire che da capitano sono orgoglioso di questa squadra – prova a tenere alto il morale della truppo il difensore Gabriele Bellodi – perché anche a Pontedera abbiamo dato l’anima, tutto quello che avevamo. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi, anche quelli che sono appena arrivati perché veramente si sono messi subito a disposizione e, come tutti noi, stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo". Un ringraziamento dovuto e giusto. Ma poi c’è il verdetto del campo. E lì sono dolori. "Per quanto riguarda la partita – dice Bellodi – dispiace perché ce la siamo giocata a viso aperto, abbiamo fatto una gran partita. Ovviamente a un certo punto della gara caliamo perché siamo una squadra nuova, un po’ indietro a livello di condizione fisica. E in più sull’episodio del calcio di rigore secondo me l’arbitro ha letto male il contatto di gioco". Un rigore che ha spianato la strada al Pontedera. "Eravamo entrambi in volo – racconta Bellodi che quel contatto nell’area biancorossa l’ha vissuto in prima persona – Il giocatore del Pontedera ha messo la testa davanti e io, cercando di colpire la palla, gli colpisco la testa. Però non c’era modo di fermarsi perché siamo tutti e due in volo. Quindi secondo me l’arbitro ha sbagliato la lettura del contatto, andando a vedere la Var". Ora il derby con Forlì. "Lo sappiamo, la piazza ci tiene tanto. Promettiamo che ogni volta che andremo in campo e indosseremo la maglia del Rimini daremo l’anima. Anche i ragazzi appena arrivati stanno imparando a conoscere i nostri tifosi. Già dall’anno scorso abbiamo creato un legame forte tra di noi e con i tifosi".