Rimini, bloccati con l'auto nel torrente: salvati dai vigili del fuoco

Un salvataggio dei vigili del fuoco (foto di repertorio)

Coriano (Rimini) 23 gennaio 2023 - Due persone bloccate con l'auto nel torrente di via Piane, a Coriano. E' accaduto questa notte attorno alle 2.30. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. I due occupanti del veicolo, quasi completamente sommerso dall'acqua, erano nel frattempo usciti dall'abitacolo, aggrappandosi ad un albero.

Gli uomini del 115, utilizzando il gommone da rafting, sono riusciti ad avvicinarsi alle due persone e a portarle in salvo sulla riva, affidandole alle cure del personale sanitario intervenuto in via Piane. In seguito sono state accompagnate in pronto soccorso per accertamenti.