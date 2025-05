Rimini: Caccia al Nuovo Allenatore tra Di Donato e Cassani

Ancora una settimana, poi il cerchio inizierà a stringersi. Ma ancora sono tanti i nomi di allenatori accostati alla panchina del Rimini. Antonio Buscè ha lasciato il proprio posto (ora, retrocessa in B tra le sue corteggiatrici c’è anche l’Empoli) e ora quel posto deve essere affidato a qualcun’altro. Possibilmente anche il prima possibile. Senza nessuna fretta, per carità, ma nemmeno adagiandosi troppo. La dirigenza riminese presumibilmente soltanto nei prossimi giorni inizierà a ridurre la rosa dei candidati. Quei profili che il club ha seguito per tutta la stagione, restando comunque vigile anche sul mercato degli allenatori. Gorgone, Chiappella, Bigica, Galloppa, tutti allenatori sondati. Ai quali ora si aggiunge anche Daniele Di Donato. Il tecnico abruzzese, 48 anni compiuti lo scorso febbraio, da calciatore giocava in mezzo al campo. Appese le scarpe al chiodo ha maturato una certa esperienza sulle panchine di serie C, dopo essersi fatto le ossa nel settore giovanile del Modena. Arzignano, Arezzo, Trapani, ma anche Vis Pesaro nel suo curriculum da allenatore. La scorsa stagione ha ottenuto una salvezza tutto sommato tranquilla con il suo Team Altamura, squadra che il Rimini ha osservato da vicino nella fase finale della Coppa Italia. Esattamente ai quarti di finale. Falbo e Parigi decidono il passaggio alla semifinale (2-1 per i biancorossi). Insomma, un allenatore che la dirigenza di Piazzale del Popolo ha tenuto d’occhio per tutta questa stagione. E che ora sembra destinato a lasciare la Puglia per cercare fortuna (e panchina) altrove. Un altro nome rimbalzato dall’Emilia negli ultimi giorni è quello del romagnolo Stefano Cassani, ex allenatore del Victor San Marino, la scorsa stagione al Lentigione. Figlio d’arte (suo padre è l’ex ciclista Davide Cassani), per il giovane tecnico faentino, 36 anni da compiere a ottobre, sarebbe la prima stagione a guidare una squadra in un campionato professionistico. Un po’ come era successo la scorsa stagione ad Antonio Buscè. Non resta che attendere che la fumata da nera diventi bianca. Ma già in settimana qualche dettaglio in più sul mister ’preferito’ dai biancorossi potrebbe venire a galla. Nonostante il silenzio assordante di Piazzale del Popolo.