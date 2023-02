Rimini: cadavere in spiaggia tra la neve

Il luogo in cui è stato trovato il cadavere di una donna, in mezzo alla neve, a Rimini

Neve oggi a Rimini e in Romagna, le previsioni meteo

Per approfondire:

Rimini, 9 febbraio 2023 - Un cadavere tra la neve, sulla spiaggia, proprio a due passi dal mare. È questo il giallo che aleggia su Rimini la mattina dopo la tormenta della notte, dove oltre alla coltre bianca è stato ritrovato appunto il corpo di una donna, sulla trentina, all’altezza del bagno bagno 80 ‘Bela Burdela’, in viale San Salvador a Torre Pedrera.

Sul posto questa mattina alle 8 circa è intervenuta la polizia con il personale delle Volanti, Squadra Mobile e polizia scientifica per raggiungere la spiaggia e mettersi al lavoro sul ritrovamento per fare luce sulle cause della morte.

Il cadavere nel frattempo è stato trasferito dal luogo del ritrovamento, mentre gli agenti sono al lavoro per identificare la donna ascoltando alcune persone della zona e passare al setaccio le telecamere degli hotel che affacciano sul luogo del ritrovamento.

Mentre tra le ipotesi della morte ancora gli investigatori non hanno escluso alcuna pista, ad un primo riscontro medico legale non vi sarebbero segni di violenza.

Il corpo della donna è stato notato, in una spiaggia ricoperta dalla neve, da un passante.