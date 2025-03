"Rimini cambia con l’aiuto degli imprenditori"

La Rimini dei prossimi 5, 10 o 20 anni è una città che, attraverso il suo unico equilibrio tra tradizione e modernità, vuole rappresentare il cambiamento positivo del mondo. E lo vuole fare abbattendo una serie di muri: la stagionalità è un muro, la Statale 16 è un muro, la stazione ferroviaria è un muro. Anche la dicotomia tra turismo e cultura è un muro". Così il sindaco ieri nell’intervento all’assemblea della Cna. Dove Jamil Sadegholvaad ha fatto il punto sui progetti in corso o in partenza: completamento del Parco del mare e del Psbo, ampliamento della Fiera con l’arena da 15mila posti, il Metromare, lo sviluppo dell’aeroporto. Ha citato "gli interventi sulla mobilità interna", il nuovo piano urbanistico generale e il "futuro blindato dell’università a Rimini". "Visto che sono davanti a imprenditori voglio esser chiaro: tutto funzionerà per un decimo, se non vedrà al suo fianco proprio voi – ha detto rivolto ai soci di Cna – Io vengo da un’impresa commerciale, conosco le difficoltà, ma so anche che se pubblico e privato non agiscono insieme tutto si riduce a uno squilibrio ideologico". Infine le spiagge: "L’incertezza ventennale sulle concessioni ha bloccato gli investimenti. Che servono, insieme a un quadro certo, perché Rimini si confermi leader".