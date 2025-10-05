Rimini capitale del turismo mondiale. A TTG tutte le ultime tendenze

di Marco Principini

RIMINI

È tutto pronto, a Rimini, per l edizione 2025 di TTG Travel Experience, la fiera del turismo e dell’ospitalità che con InOut | The Hospitality Community è in programma nel polo fieristico da mercoledì a venerdì. Le due manifestazioni, firmate Italian Exhibition Group, trasformeranno la Fiera di Rimini nella capitale del business turistico internazionale, con 2.700 brand espositori su 26 padiglioni e 1.000 buyer da 75 Paesi. “Awake to a New Era” è il claim che guiderà la 62ª edizione di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community: un invito a prendere coscienza dei grandi cambiamenti in atto — dall’AI ai nuovi equilibri globali — e tradurli in strategie concrete per il settore del turismo.

Mercoledì, alle 16,30, TTG svelerà in anteprima mondiale Travel & Hospitality Vision +26 by TTG, il report che traccia i trend 2026-2030 e anticipa le sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi cinque anni: nuovi modelli di business, turismo a impatto positivo, intelligenza artificiale sempre più integrata nella pianificazione di viaggio. Per il terzo anno consecutivo, martedì torna Luxury Event by TTG, nella cornice del Grand Hotel Rimini, evento B2B che funge da anteprima alla fiera e che quest’anno riunisce 80 espositori e 85 top buyer internazionali dedicati al turismo d’alto profilo.

A TTG, invece, il quartiere fieristico si trasforma in una vera mappa del turismo mondiale: dall’Area Italia, con i sette padiglioni che diventano la più grande piazza di contrattazione per l’incoming, a The World, il “salone delle destinazioni” dove i Paesi di tutti i continenti incontrano il mercato italiano, fino al Global Village, il marketplace B2B dei tour operator, trasporti e servizi per la distribuzione. Tra i progetti speciali da non perdere, il Turismo Nautico, un’area interamente dedicata alla filiera del mare: dai charter alle crociere, dai porti turistici alle riserve costiere, uno spazio che celebra le esperienze marittime e chi le rende possibili. E ancora, torna l’African Village, la collettiva che porta sotto i riflettori operatori e destinazioni dell’Africa subsahariana.

Il 2025 segna anche il debutto di Hotel Chains, un itinerario espositivo diffuso che mette sotto i riflettori le più importanti catene alberghiere nazionali e internazionali. Pannelli dedicati, visibilità digitale e contenuti esclusivi trasformano la visita in un viaggio tra i grandi brand dell’hôtellerie, con la possibilità di ascoltare le loro strategie di sviluppo e di networking nelle arene dedicate.

Spazio anche all’innovazione con TTG Next Startup, il distretto che quest’anno ospita 60 startup italiane ed europee. Qui, nell’arena sarà consegnato anche il Premio TTG Next 2025, dedicato ai progetti più innovativi del settore.