Rimini capitale della cultura Cento aspiranti direttori artistici

Quando il gioco si fa duro... Oltre cento candidati per la direzione artistica del progetto ’Rimini capitale della cultura 2026’. Un vero diluvio di risposte ai bandi pubblicati dal Comune per tre figure di direttore artistico da inserire nel team del progetto. "Una risposta a una ‘chiamata pubblica’ – afferma Palazzo Garampi – lanciata per dare ulteriore vigore al percorso che vede la città ambire ad un importante riconoscimento, strategico e che consolidi il lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico avviato e che tracci le linee per lo sviluppo futuro". Le figure sono state cercate per tre settori: la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, la produzione culturale e la produzione e divulgazione della cultura scientifica e tecnica e della produzione partecipata di contenuti legati al settore delle cosiddette Steam (Science Technology Engineering Art Mathematics).

La commissione giudicatrice è composta da Paolo Verri, per il supporto dei dossier di candidatura, Valentina Ridolfi, coordinatrice del Piano Strategico di Rimini e Marco Leonetti, responsabile della Cineteca e del Museo Fellini. La commissione ha già iniziato l’esame delle candidature. Entro qualche giorno sarà reso noto il calendario degli ammessi al colloquio che porterà alla selezione finale dei tre professionisti, entro la fine del mese. Le candidature saranno valutate sulla base di curriculum, dell’esperienza e progetti ideati e realizzati.

m.gra.