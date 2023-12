Rimini capitale della cultura, sì alle iniziative per il progetto

Sì alla promozione della Romagna all’interno dell’offerta di "Rimini Romagna Capitale italiana della cultura 2026", per valorizzare il patrimonio culturale e diffondere le ricadute positive dell’evento su tutto il territorio romagnolo. La commissione Cultura della Regione, presieduta da Francesca Marchetti, ha dato il via libera all’unanimità a una risoluzione del Partito democratico a firma di Nadia Rossi (prima firmataria). Con l’atto politico si impegna la giunta a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Rimini e della Romagna quale Capitale italiana della cultura per il 2026. "L’assegnazione del titolo - ha sottolineato Rossi - rappresenterebbe per Rimini, per la sua provincia e per la Romagna un’occasione di valorizzazione della rete istituzionale, economica, sociale, culturale e infrastrutturale dei territori, colpiti dall’alluvione di maggio 2023, delineando un piano strategico della Romagna, non solo culturale. Il titolo di Capitale italiana della cultura è un riconoscimento capace di dare impulso per la crescita economica e la valorizzazione del territorio".