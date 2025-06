Rimini capitale delle serie tv. Tutti pazzi per ’I Cesaroni’. Kevin Spacey oggi al Galli

Tutti pazzi per il ritorno de I Cesaroni. Gremita sabato la Corte degli Agostiniani, per l’incontro con Claudio Amendola e gli altri interpreti della serie tv. Tanti volti nuovi nel cast della nuova stagione della fiction che torna dopo anni, a partire da Ricky Memphis e Lucia Ocone. Le riprese sono tuttora in corso, si girerà fino ad agosto. Mattatore della serata è stato Amendola, che con tono schietto ha spiegato: "Nessuno del vecchio cast è uscito per volontà nostra... Tutti quelli che hanno lasciato hanno detto: arrivederci e grazie, ci fa schifo. Hanno deciso che i loro personaggi erano saturi, noi non abbiamo cacciato nessuno".

L’incontro con il cast de I Cesaroni ha aperto la prima edizione dell’Italian global series festival, il festival dedicato alle serie tv, di scena a Rimini e Riccione fino al 28 giugno. E oggi sarà una delle giornate più attese. Al teatro Galli la cerimonia di inaugurazione con Caterina De Angelis nel ruolo di madrina e la consegna dei primi riconoscimenti del festival. Saranno assegnati gli Excellence Awards al divo di Hollywood Kevin Spacey, vincitore di due Oscar, protagonista di House of Cards; Evangeline Lilly, la protagonista di Lost; Can Yaman, nuovo volto di Sandokan; Elena Sofia Ricci, icona della fiction italiana; Adjoa Andoh, la Lady Danbury di Bridgerton; Jacqueline Fernandez e Ozge Gurel. Saranno assegnati oggi anche i premi Maximo Fiction Italiana a Luigi Lo Cascio (per The Bad Guy), Matteo Oscar Giuggioli (Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883) e Silvia D’Amico (Piedone – Uno sbirro a Napoli).