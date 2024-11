Rimini capitale delle tecnologie audio e video

Il Mir si prepara già alla nuova edizione, che si svolgerà dal 23 al 25 marzo 2025 alla Fiera di Rimini. Il grande salone organizzato da Ieg e dedicato alle tecnologie audio, video, luci per spettacoli, concerti, eventi si presenterà con un programma ampliato e ricco di novità, che andranno oltre il semplice intrattenimento dal vivo. Il nuovo payoff della fiera, Multimedia integration expo, rappresenta infatti la varietà di tecnologie integrate nel settore audiovisivo evidenziando l’approccio multidisciplinare di Mir, sempre più evento di riferimento per innovazione e convergenza tecnologica in molteplici settori. Si tratta, osserva Ieg in una nota, di "un appuntamento imprescindibile per le aziende, i professionisti e gli addetti ai lavori dei comparti audio, video, luci e broadcast". Quattro i padiglioni dell’edizione 2025, dedicati all’innovazione audiovisiva con le ultime tendenze in ambito audio, video, broadcast, luci e system integrator. I visitatori potranno scoprire le soluzioni più innovative per eventi dal vivo, concerti e meeting aziendali. Inoltre, un’area speciale sarà dedicata alla ‘live production’, con dimostrazioni pratiche e anche workshop tenuti da alcuni dei più importanti esperti del settore. Un’altra sezione sarà focalizzata sui system integrator, presentando soluzioni all’avanguardia per ottimizzare l’esperienza audiovisiva in contesti professionali come aziende, hotel, musei, negozi, istituti scolastici. Tra le riconferme della manifestazione c’è l’appuntamento con Live You Play. L’area si estenderà in ulteriori tre padiglioni e sarà un luogo nel quale il pubblico potrà provare le tecnologie audio e video in uno scenario realistico e coinvolgente, sperimentando dal vivo l’effetto di luci, suoni e installazioni audiovisive, in una configurazione al cento per cento immersiva.