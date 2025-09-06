Rimini capitale mondiale della bici. A Misano la vetrina su due ruote

Dal 16 al 19 giugno 2026 Rimini diventerà capitale mondiale della bici. In Fiera approderà infatti Velo-city, il congresso più importante al mondo sulla ciclabilità, organizzato dalla European Cyclists’ Federation. Dopo 35 anni l’evento torna in Italia, a distanza dall’edizione milanese del 1991, portando in Romagna oltre 1600 delegati da 60 paesi, con 400 relatori e più di 100 espositori. Non sarà solo un evento circoscritto ai padiglioni della Fiera, ma un’esperienza diffusa. Oltre alle giornate di confronto tra amministratori, accademici, imprese e associazioni, è prevista una spettacolare Bike Parade di 10 km tra centro storico e mare, con partenza e arrivo in Piazzale Fellini e un grande Networking Party nel cuore di Rimini.

"Le fiere e gli eventi non crescono ovunque, sono un po’ come le piante - ha ricordato Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg, nella presentazione dell’evento di ieri al Circuito di Misano -. Il successo della candidatura riminese è frutto di un grande lavoro comune. Questo è un territorio che vive di bici con percorsi cicloturistici e una rigenerazione urbana che ha messo la bicicletta al centro della vita quotidiana. Solo qui eventi di questo tipo possono crescere". Un concetto ripreso dall’assessore Mattia Morolli, che guarda al futuro con ambizione. "Dopo il Tour de France, con un anno di stacco, arriva Velo-city. Rimini vanta 160 km di piste ciclabili e per la città non si tratta solo di mobilità, ma di un vero stile di vita".

Alla base della candidatura c’è stata una lunga preparazione, nata addirittura nel 2007, quando si iniziò a pensare di riportare l’evento in Italia. "Noi riminesi siamo stati tra i primi a credere nella bicicletta come futuro del turismo – ha detto Davide Cassani, presidente Apt -. Per questo credo che questa location sia perfetta e soprattutto pronta per l’evento più importante del mondo per il ciclo turismo". Il congresso sarà quindi una vetrina globale sulla mobilità sostenibile, ma anche l’occasione per ribadire come la bicicletta, in Emilia Romagna, non sia solo mezzo di trasporto o strumento turistico, ma un pezzo di identità collettiva.

La presentazione della prossima edizione di Velo-city è andata in scena ieri nel tempio della velocità riminese, al circuito di Misano. Nelle stesse ore si apriva anche l’Italian bike festival, in scena fino a domani. C’è stato spazio anche per il taglio del nastro da parte dell’amministrazione di Misano e dalle forze dell’ordine. Una tre giorni che porta a Misano oltre 600 espositori e la possibilità di testare i prodotti direttamente sull’asfalto del circuito.

Federico Tommasini