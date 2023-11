Rimini capitale. Se prevale la cultura del trash

Il complesso dell’asilo Baldini ha l’intonaco quasi interamente caduto a terra; il giardino dei Teatini è abbandonato; del resto, il povero ulivo in piazza Plebiscito, simbolo di una passata stagione politica, chiede da tempo una potatura, a cui ha di recente provveduto una raffica di vento che ne ha fatto crollare un ramo. Le strade riasfaltate si stanno crepando di nuovo, a causa di una grana di asfalto poco lavorata; altre, via Angherà, Oberdan, Tonti sono dissestate, e l’elenco potrebbe continuare; città sporca, con un sistema di smaltimento dei rifiuti poco funzionante, aggravato dai nuovi raccoglitori, spesso guasti, con l’immondizia fuori, dove spesso i gabbiani reali, che hanno invaso il centro, soggiornavano a tutte le ore; i bei bastioni meridionali hanno strade e marciapiedi dissestati dalle radici dei pini che accompagnano verso l’Arco: porta d’ingresso della città, dove frequenti sono le aggressioni ai passanti da parte di una microcriminalità acquartierata nel vicino parco. Potrei continuare, ma desidero toccare un altro punto che mi sta a cuore: la città offerta a un uso privato, i dehors hanno invaso ogni angolo; tutto il centro è un caffè, un ristorante all’aperto. Troppo consumo di cibo e di suolo pubblico: la città in vendita, la città da consumare. Ma chi comanda nella citta?, parafrasando un titolo memorabile di Mario Vegetti. Nell’antica tradizione della città democratica chi la conduce deve dare dei modelli, dei valori. Il diritto alla città, citando un famoso titolo di Henri Lefebvre, qui a Rimini, appare eroso dalle continue attività di promozione, dai continui commerci che usano la città come vetrina. La città non è una vetrina. In occasione dei Giardini d’autore, tutta l’area di piazza Malatesta era transennata e per entrarvi si pagavano 8 euro. E mi permetto di correggere la definizione di città pop, tante volte ascoltata. C’ è un solo termine per definire questo dilagare di osterie, di inquinamento sonoro, di sporcizia e incuria, il trash. E se vogliamo continuare a proporci quale capitale della cultura il trash, deve essere contenuto. La cultura è la capacità di armonizzare le necessità di una comunità, garantendo la cura di buoni servizi tra cui un selciato asfaltato, una panchina ospitale, strade pulite, alberi potati, giardini e parchi sicuri, la cultura della città è la salvaguardia del bene comune, e non l’esercizio di interessi particolari. Chi scrive è da sempre democratica di sinistra per stornare il campo a maldestri equivoci .

Virginia Cardi

docente di Antropologia culturale presso l’Accademia

di Brera e Bologna