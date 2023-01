Rimini, case sicure per le schiave del sesso

Case sicure per le schiave del sesso

Rimini, 15 gennaio 2023 – Mappatura del fenomeno della prostituzione e interventi a sostegno delle schiave del sesso a pagamento che vanno dall’accoglienza residenziale protetta ai percorsi di sostegno, servizi per l’ottenimento del permesso di soggiorno, di lingua italiana, di avviamento al lavoro o rientro volontario assistito nel Paese d’origine della ragazza.

Al via l’istruttoria pubblica per la gestione di ’Oltre la strada’, progetto finanziato da Regione e Governo, cui aderisce anche il Comune. La gestione del progetto - durata 11 mesi, fino a febbraio 2024 - sarà affidato a un soggetto del Terzo settore, a un costo di 38mila euro. Obiettivi: "Prevenzione e promozione di stili di vita salutare e facilitazione dell’accesso ai servizi sociali e sanitari" per le lucciole, "un target di popolazione fragile e di difficile intercettazione", sottolinea l’assessore Kristian Gianfreda. Tra gli interventi previsti, "identificazione dello stato di vittima presso le Commissioni territoriali", accoglienza, assistenza sanitaria e consulenza legale, accoglienza residenziale protetta.

Ma anche formazione e inserimento lavorativo o - in alternativa - "rientro volontario assistito nel Paese di origine, nonchè attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al grave sfruttamento e il Sistema di accoglienza e integrazione".

A Oltre la strada si affiancano progetti complementari con "azioni di monitoraggio e mappatura del fenomeno della prostituzione sia all’aperto che al chiuso, prevenzione socio-sanitaria e informazione sui diritti previsti per le persone vittime di tratta e di grave sfruttamento. La durata, in questo caso, è di 24 mesi e un costo complessivo di 99 mila euro, di cui 69.427 da finanziamento regionale e 29.754 euro quale cofinanziamento del Comune. In parallelo, c’è anche il progetto ’Commond ground’, focalizzato sul contrasto alle diverse forme di sfruttamento lavorativo.

"Come amministrazione comunale continuiamo a portare avanti questo prezioso lavoro di tessitura relazionale con chi, purtroppo, si ritrova a dover fare i conti con situazioni estremamente complesse e difficili, che spesso portano a non vedere alternative o possibilità di fuoriuscita davanti a sé – rimarca Gianfreda –. Si tratta di condizioni schiavizzanti, opprimenti, dalle quali non è per nulla semplice uscire. Con ’Oltre la Strada’ proviamo a dare una speranza a queste persone e a far emergere le storie di sfruttamento e violenza".

Mario Gradara