Rimini celebra Bruce Spingsteen a 40 anni dal primo concerto in Italia

Un amore sbocciato 40 anni fa e che oggi è vivo come allora. Il 21 giugno 1985 Bruce Springsteen con la sua E Street Band suonava per la prima volta dal vivo in Italia, con uno show diventato leggendario a Milano allo Stadio Meazza. Domani sera all’House of rock di Rimini, la Glory days band, ensemble di musicisti che ruotano attorno all’annuale festival Glory days in Rimini, celebrerà quello show con un concerto che ripercorrerà, in gran parte, la stessa scaletta di quella magica notte. La band è composta da musicisti con grande esperienza live e che hanno partecipato a molto eventi legati a Bruce Springsteen (Light of day, Noi & Springstee e Glory days in Rimini). Alle voci ci saranno Daniele Tenca (rock bluesman milanese), Renato Tammi (della band torinese Wooden brothers), Lorenzo Semprini (leader dei Miami & the Groovers), accompagnai da Marco Ferri ed Andrea Montecalvo alla sezione ritmica, Diego Alloj al sax e Alessio Raffaelli (piano, organo). Sarà una serata speciale che celebrerà l’amore tra il ’Boss’ e il pubblico italiano da sempre appassionato e legato alla sua musica. Per info e prenotazioni www.houseofrock.it.