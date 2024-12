Rimini celebra il nuovo anno con 'Elisir d'amore' al teatro Galli

Rimini dà il benvenuto al nuovo anno con il suo ‘Elisir d’amore’. Il primo spettacolo si terrà alle 17.30 e il 2 e il 4 gennaio (20.30), sul palcoscenico del teatro Galli andrà in scena il melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti. A cantare le vicende di Nemorino, il protagonista dell’opera, sarà il Coro lirico città di Rimini Amintore Galli, con la regia di Carlo Tedeschi e la direzione d’orchestra affidata al maestro Stefano Giaroli.

La trama de ‘L’elisir d’amore’ ruota attorno alle vicende del contadino Nemorino, innamorato di Adina, ma incapace di farsi corrispondere questo sentimento. La situazione si complica quando un finto dottore, Dulcamare, vende al contadino un fantomatico elisir d’amore per far cadere ai suoi piedi la donna.

"A Rimini si respira un grande fermento culturale, interpretato al meglio anche dal Coro Amintore Galli – spiega l’assessore alla cultura Michele Lari –. In primis perché il coro non si è mai adagiato nella tradizione, ma ha sempre voluto e saputo curare la sua crescita affermandosi nella realtà riminese grazie alle varie opere di Capodanno messe in scena, delle vere e proprie fiammelle che hanno saputo tenere acceso l’interesse per la lirica nella nostra città".

L’opera di Capodanno di quest’anno rappresenta un duplice traguardo per il Coro riminese che compie trent’anni di attività e venti di opere in scena. "Era il 2004 quando presentavamo per la prima volta un’opera lirica – racconta Giuseppe Lotti, presidente del Coro città di Rimini Amintore Galli –. Il risultato è stata una bella tradizione che da due decenni si rinnova ogni primo giorno dell’anno".

E per celebrare questo compleanno è stata organizzata la mostra fotografica ‘Da 20 anni insieme’, visitabile fino a lunedì prossimo nella sala Fabbri di palazzo Ghetti. La novità di quest’anno è senza dubbio l’ingresso dei ragazzi della compagnia del Lago di Montecolombo all’interno del cast che metterà in scena ‘L’elisir d’amore’.

"Sono una decina i coristi della compagnia Rdl che da un anno stanno provando insieme al Coro città di Rimini, così come alcuni dei ballerini sul palco – dice Carlo Tedeschi, regista dell’opera –. Di nuovo in scena c’è anche la mia mentalità, che fino ad oggi ha lavorato solo nel mondo dei musical. Le musiche di Donizetti manterranno il ritmo del melodramma gioioso, avvolgendo i personaggi della storia. Il coro, sempre presente, commenterà gli accadimenti e spesso ne sarà promotore, insieme ai danzatori, una novità nel caso di questa regia. Essi saranno una componente originale in quanto provengono dalla mia scuola di musical e dalla compagnia teatrale".

Biglietti disponibili online e all’ex Anagrafe di corso d’Augusto 152.