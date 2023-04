Rimini città aperta La corsa dei locali per ampliare i dehors Oltre 400 le richieste

di Mario Gradara

Rimini città sempre più ’aperta’. Almeno per quanto riguarda bar e ristoranti. Sono già oltre 400, infatti, le domande presentate in questi giorni dai pubblici esercizi agli uffici comunali per ampliare i propri dehors. Un vero e proprio record. Lo scorso anno, come nel 2021, le richieste di adesione al progetto ’Open space’ - avviato nella primavera 2020 in pieno Covid - si erano infatti fermate appena a quota 250. Poco più di un mese fa, il 6 marzo, le richieste per ampliare gli spazi esterni dei locali erano circa 100. In meno di quaranta giorni, quindi, sono quadruplicate, "e le richieste continuano ad arrivare agli uffici", precisa Palazzo Garampi.

Visti gli ottimi risultati di gradimento degli spazi esterni, il progetto per ampliare il proprio locale "installando strutture amovibili sul suolo pubblico" è stato prorogato fino al 31 dicembre di quest’anno. Con procedura lampo: il decreto Milleproroghe consente di installare i dehors senza l’obbligo di autorizzazione paesaggistica da parte della Sovrintendenza. "Un’opportunità – sottolinea il Comune – colta dai gestori di attività di bar e ristorazione che, in vista del periodo pasquale e dei ponti di aprile e maggio, si sono attivati per presentare la pratica allo sportello e presentarsi puntuali alla ripartenza della stagione turistica. Le vacanze pasquali e i ponti d’oro alle porte trainano le richieste di ampliamento".

Cosa si può fare dunque ? In pratica, ci si può allargare, purché si rispetti il codice della strada, fino al 50 per cento della somma della superficie interna dell’esercizio e del suolo pubblico esterno "precedentemente autorizzato". Per garantire quindi la sicurezza nella circolazione, la corsia riservata al traffico dovrà essere delimitata da delle fioriere "secondo il modello già stabilito". Per richiedere la concessione è stata così attivata una procedura semplificata: è sufficiente presentare all’ufficio comunale un’autodichiarazione in cui il richiedente specifica che l’occupazione non interferirà in alcun modo con le disposizioni del codice della strada e che "non andrà a collocarsi sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle fermate dell’autobus o in corrispondenza di passi carrabili".

Non solo: viene anche specificato come le occupazioni di spazi esterni da parte dei locali non dovranno impedire il libero ingresso nei negozi, nelle abitazioni, nei cortili e dovranno essere collocate ad almeno 5 metri dagli incroci stradali.