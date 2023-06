Rimini Classica, da Mina a Franco Battiato Tour di concerti per accendere l’estate

Sarà una grande estate di note ed emozioni, quella di Rimini Classica. Il gruppo musicale porta avanti un calendario denso di eventi trasversali, che spaziano dagli omaggi ai grandi artisti come Mina, Celentano, Pino Daniele, Mia Martini, Battiato, a serate con la collaborazione di artisti come Cristina Di Pietro, Quartetto Eos, Fabrizio Bosso Quartet. Il programma prevede domenica all’alba (ore 5) a Rimini terme, Vento di passione, concerto omaggio a Pino Daniele e Fabio Concato. Luglio inizia con un omaggio a Mina e alle sorelle Bertè con Sei bellissima. Il 25 luglio sarà la volta di un omaggio a Franco Battiato con "FleurS" sottotitolo e il 6 agosto torna nelle albe di Rimini terme "Semplici e un po’ banali". Once Upon a Rock del 19 agosto al parco degli Artisti a Rimini.