Rimini come Las Vegas. Il ’palazzo’ del gioco ha vinto la scommessa

Un pezzo di Las Vegas anche a Rimini, con l’inaugurazione del Terrybell Palace, una delle più grandi sale da gioco legale d’Italia. Il taglio del nastro, ieri, ha aperto le porte della nuova struttura a Miramare, targata Romagna Giochi. La cerimonia è stata preceduta da una conferenza dedicata al tema della tutela della legalità nel settore dell’intrattenimento. Quella che ha aperto i battenti è una sala di 1.300 metri quadrati, con aree dedicate alla ristorazione e al relax, televisori per seguire le partite di calcio e non solo, e naturalmente slot machine e videolottery. Al piano interrato trova spazio anche una sala biliardi. "La struttura è stata pensata come un centro di intrattenimento a 360 gradi, non solo come sala da gioco – spiega Riccardo Sozzi, amministratore delegato di Romagna Giochi –. Non è la classica sala piccola e buia, ma un luogo aperto e luminoso, dove la clientela può vivere un’esperienza più ampia: guardare una partita, fare una puntata, bere un drink in compagnia. Insomma, passare del tempo di qualità".

L’investimento ha comportato la riqualificazione completa dell’area, sorta sulle ceneri dell’ex Discobowling, con l’adeguamento a tutte le normative di sicurezza. L’apertura ha portato anche nuova occupazione: circa 16 posti di lavoro diretti. Un segnale importante in un settore che, soprattutto in Emilia Romagna, ha sofferto la stretta introdotta dalla legge regionale sui luoghi sensibili, che ha obbligato alla chiusura di decine di sale. "Solo nel nostro circuito – ricorda Sozzi – hanno chiuso 70 attività, con una perdita di oltre 300 posti di lavoro".

Oggi Romagna Giochi conta un centinaio di sale di proprietà e altrettante in gestione per clienti privati in giro per tutta Italia. L’azienda rivendica il ruolo del gioco lecito come comparto fortemente regolamentato, capace di generare 12 miliardi di euro l’anno a livello nazionale e di contribuire in modo rilevante al Pil. "Le nostre attività sono sottoposte a controlli molto severi – sottolinea Sozzi – e siamo impegnati affinché l’esperienza di gioco sia sempre serena, responsabile e rispettosa delle regole". Il Terrybell Palace non è quindi solo un nuovo spazio per il gioco, ma un polo multifunzionale pensato per offrire alla clientela maggiorenne, eterogenea e trasversale, un luogo dove intrattenimento e socialità possano convivere. "L’obiettivo è rispettare sempre tutte le regole imposte dalla legge – conclude Sozzi – e garantire un’offerta di intrattenimento gestita in maniera serena e tranquilla, sotto ogni punto di vista. E’ questo ciò che pensiamo ogni mattina prima di iniziare il nostro lavoro".

Federico Tommasini