Rimini come Parigi: chioschi galleggianti dal ponte di Tiberio scendendo al mare

Rimini, 29 aprile 2023 – Piccole piattaforme galleggianti, aree verdi per picnic e passeggiare dal Ponte di Tiberio fino al bar Iole. Un progetto di riqualificazione che ricorda la Senna di Parigi, quello messo in campo dall’amministrazione comunale. Che annuncia la realizzazione di un boulevard urbano passeggiabile lungo il portocanale. "Sarà un boulevard alla riminese – attacca il sindaco Jamil Sadegholvaad -. E’ un progetto ambizioso, che ha già ottenuto una quota di finanziamento molto importante, circa 6 milioni di euro, che punta a dare forte appeal e rendere vivibile un’area non attrattiva, un luogo che oggi di sera non è sicuro".

"Per questo – continua – il progetto, che mira a ottenere ulteriori finanziamento con i Fondi Fesr, prevede anche nuova illuminazione a risparmio energetico, impianto di videosorveglianza, panchine e arredi, nonché sicurezza idraulica alzando le banchine dell’invaso Tiberio, che storicamente finiscono sott’acqua in caso di alluvioni. L’obiettivo è rendere zona di pregio questo quadrante di città collegato al centro storico e al mare.

L’idea è ricavare spazi per aree verdi, nuovi servizi, anche nel segno delle ispirazioni di Tonino Guerra, come collante tra la valle e il mare. I dettagli operativi saranno concordati con la Soprintendenza, cui il Comune ha già sottoposto un progetto preliminare. "Un elemento suggestivo - aggiunge il sindaco – può essere quello di piccole piattaforme con chioschi galleggianti". "Quanto ai tempi, l’auspicio – conclude Sadegholvaad – è partire entro un anno, passando dal parere della Soprintendenza". Insomma, la trasformazione urbana di Rimini – sottolinea l’amministrazione comunale – si tinge di verde e di blu". I colori di ambiente e mare su cui poggia la la strategia urbana Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) del Comune, un programma di azioni per lo sviluppo sostenibile in linea con le indicazioni della Regione, legato ai finanziamenti dei Fondi strutturali europei 2021-2027.

Con la strategia Atuss presentata dal Comune e approvata dalla Regione si prevedono una serie di interventi vitali per la blue economy (pesca, nautica e indotto) dal valore fortemente identitario, al porto canale e a San Giuliano mare, realizzando anche qui il Parco del mare. Complessivamente si tratta di azioni del valore di 10,5 milioni di euro, di cui l’80% (8,4 milioni) finanziato attraverso le risorse disponibili dai fondi Fesr e Fse+ e il restante in capo al Comune. Cinque le azioni previste dall’agenda - che sarà illustrata in una prossima seduta al consiglio comunale. Oltre al boulevard blu urbano, il completamento Parco del mare a San Giuliano (percorso ciclopedonali circondati da verde pubblico, spazi sportivi e ludici ecc.), la riqualificazione dello scalo di alaggio nel porto, il restauro del capanno da pesca sul Deviatore Marecchia che ospiterà il ‘Rimini blue lab’.