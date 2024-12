Rimini: completamento del sottopasso carrabile e pista ciclopedonale entro il 2025

Proseguono i lavori per il completamento del sottopasso carrabile che collegherà via Euterpe a via della Repubblica a Rimini, un progetto che rappresenta un passo cruciale per migliorare la viabilità urbana della zona. L’apertura del collegamento in direzione mare è prevista entro febbraio 2025, con l’obiettivo di ripristinare il traffico nei due sensi, dopo che la direzione monte era stata già resa operativa nell’agosto 2024.

L’intervento include la realizzazione di un sottopasso di circa 250 metri, comprendente sia la struttura del sottovia che le rampe di accesso. Questa infrastruttura consentirà di eliminare il semaforo attualmente necessario per l’accesso alla Statale 16 da via della Repubblica, garantendo un flusso veicolare più scorrevole e riducendo i tempi di percorrenza. Ad oggi, tutte le opere strutturali principali sono state completate. Rimangono da ultimare alcune attività fondamentali, come l’asfaltatura definitiva, l’installazione dell’illuminazione e i collaudi impiantistici. Per consentire l’apertura della direzione mare, sarà necessaria una temporanea chiusura della direzione monte, al fine di effettuare gli ultimi interventi sulla segnaletica e sull’asfalto, che erano stati inizialmente realizzati in via provvisoria per garantire una riapertura anticipata.

Parallelamente, si avviano alla conclusione anche i lavori sulla pista ciclopedonale Civloovest 1, un elemento chiave per la mobilità sostenibile della città. Questo percorso, dotato di tre sottopassi, collegherà il quartiere Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II, passando sotto la rotatoria e via Euterpe. La pista ciclopedonale è progettata per eliminare ogni interferenza con il traffico veicolare, promuovendo una mobilità lenta sicura e continua. Le attività per completare la pista si sposteranno dal lato monte, in prossimità di via Arno, all’inizio del 2025. Questo intervento segna un passo avanti verso una rete ciclopedonale integrata, che facilita gli spostamenti urbani e valorizza l’area.

Infine, riprenderanno a gennaio anche i lavori di adeguamento degli ingressi in rotatoria. Come richiesto dal Comune di Rimini, i rami di accesso non ancora completati saranno ampliati a due corsie, rispetto alla singola corsia prevista nel progetto iniziale. Questo aggiornamento mira a migliorare la fluidità del traffico nei punti nevralgici della viabilità locale. Queste opere, del valore complessivo di circa 7 milioni di euro, sono realizzate da Autostrade per l’Italia.