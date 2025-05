Rimini conquista i congressi internazionali

Rimini si conferma meta in crescita per i congressi internazionali. IEG celebra il primato dell’Italia in Europa e il secondo posto mondiale nel ranking ICCA 2024 per congressi ospitati. "Rimini accelera tra le città italiane grazie alla qualità del palazzo dei congressi e all’ottimo rapporto qualità-prezzo del territorio", afferma Fabio De Santis. I risultati derivano da una strategia condivisa, come il progetto Italian Knowledge Leaders e il premio Rimini Mundi, che valorizzano internazionalizzazione, inclusività, sostenibilità e il coinvolgimento degli ambassador locali. Rimini è tra le 20 città italiane nella top 300 ICCA.